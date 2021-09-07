В Москве на стадионе «Открытие Арена» начался матч между сборными России и Мальты в отборе на чемпионат мира-2022. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

Стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Федор Смолов (капитан).

Встречу обслуживает турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В роли его ассистентов выступают Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери — Ясар Кемал.

Напомним, после пяти туров сборная России возглавляет турнирную таблицу группы Н, имея в своем активе 10 очков. На втором месте идет Хорватия, уступающая по количеству забитых мячей. Сборная Мальты (4) занимает предпоследнее, пятое место.