Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он встречался с голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом и победил в четырех сетах со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Спортсмены провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Медведев 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник записал на свой счет четыре эйса, четыре раза ошибся на подаче и сделал два брейка.

Медведев, посеянный под вторым номером, стал первым полуфиналистом текущего турнира. За выход в финал он будет сражаться с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания).

Напомним, действующим чемпионом US Open является австриец Доминик Тим, отказавшийся защищать титул из-за проблем со здоровьем.