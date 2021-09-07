Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он одолел голландца Ботика Ван де Зандшульпа в четырех сетах.

Медведев отметил невероятную игру соперника, который попал в основную сетку через квалификацию и добрался до четвертьфинала.

«Игра сегодня изменилась из-за него. В первых двух сетах он ошибался, я контролировал игру. А в третьем сете он снизил количество ошибок, стал действовать мощнее, агрессивнее. Брейк-пойнт он реализовал форхендом навылет. Мне стало намного тяжелее. Я остался доволен четвёртым сетом», — сказал Медведев после матча.

Медведев, посеянный под вторым номером, стал первым полуфиналистом текущего турнира. За выход в финал он будет сражаться с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания).

Напомним, действующим чемпионом US Open является австриец Доминик Тим, отказавшийся защищать титул из-за проблем со здоровьем.