В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился первый тайм матча Россия — Мальта в отборе на чемпионат мира-2022. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного забитого мяча стал российский нападающий Фёдор Смолов, отличившийся на 10-й минуте после ошибки мальтийского защитника. Для Фёдора этот гол стал 15-м в составе национальной команды. На сегодняшний матч он вышел с капитанской повязкой.

Игру обслуживает турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В роли его ассистентов выступают Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери — Ясар Кемал.

Перед сегодняшним матчем сборная России возглавляла турнирную таблицу группы Н, имея в своем активе 10 очков. На втором месте шла Хорватия, уступающая по количеству забитых мячей. Сборная Мальты (4) занимала предпоследнее, пятое место.

Хорваты в настоящий момент играют со Словенией и ведут со счетом 1:0.