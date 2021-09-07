Баскетбольный клуб «Зенит» на выезде обыграл греческий «Панатинаикос» в контрольном матче. Игра проходила на «Олимпийском стадионе» в Афинах и завершилась со счетом 92:85.

Сине-бело-голубые выиграли первую четверть с преимуществом в девять очков — 16:7, а во второй оказались впереди со счетом 19:15. После большого перерыва хозяева начали отыгрываться и взяли третью четверть — 19:23, а затем совершили мощный рывок в четвертом отрезке — 14:23.

Игра перешла в овертайм, в котором обе команды набрали по 11 очков. Во втором овертайме «Зенит» все же вырвал победу, выиграв отрезок со счетом 13:6.

Напомним, ранее «Зенит» выиграл домашний турнир Кубок Кондрашина и Белова, победив «Нижний Новгород» и ЦСКА.