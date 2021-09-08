Мужская сборная России по волейболу встретится с командой Северной Македонии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Игра будет проходить на арене «Тампере Айс» в Финляндии сегодня, 8 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Накануне россияне обыграли сборную Испании и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли три матча из четырех, уступив только Турции на старте чемпионата. В 1/8 финала, напомним, выходят по четыре команды из каждой группы.

Сборная Северной Македонии уже лишилась шансов на выход в плей-офф, не выиграв ни одной встречи. Команда поочередно уступила Финляндии, Нидерландам, Турции и Испании.