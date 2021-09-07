Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов вернулся в «Химки» на правах аренды. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Удачи, Мирз!» — гласит сообщение «Спартака».

Напомним, Мирзов защищал цвета «Спартака» с 2019 года, до этого он выступал за «Арсенал» и «Тосно» на правах аренды из «Ростова». Также в ходе своей карьеры хавбек играл за «Ахмат», «Торпедо» и «Спартак» из Нальчика.

В минувшем сезоне Мирзов провел 17 матчей РПЛ в составе «Химок», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.