Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева призналась, что хотела завершить карьеру.

«Да, когда начались проблемы со спиной. Это случилось в августе 2019 года. Не знаю, как это произошло. Все это было неожиданно для меня, ведь я строила большие планы на тот сезон. Началось все с незначительных болей, а нарастали они с быстрой скоростью, в течение недели», — приводит слова Турсынбаевой The Steppe.

По словам фигуристки, она перепробовала многие методы лечения, но не получила результата. Поставить диагноз сумел только немецкий врач: он обнаружил стрессовый перелом и сказал, что для полного восстановления нужен год.

«Мне ставили много диагнозов, один из них — синдром Бертолотти. Насколько я знаю, это довольно редкая аномалия, а симптомы начинают проявляться только после определенного возраста. Через полгода я не почувствовала никаких улучшений, и тогда у меня начали появляться мысли о завершении», — сказала Турсынбаева.

Напомним, в июне 2018 года Турсынбаева закончила пятилетнее сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась ранее. Под ее руководством Элизабет завоевала серебро чемпионата мира-2019, прыгнув четверной сальхов. После этого спортсменка сделала паузу в карьере, но восстановить спину до конца так и не смогла.