Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграет за сборную России в матче со Словакией в отборе на чемпионат мира-2022.

Футболист пропустит следующую встречу из-за перебора желтых карточек. Он получил «горчичник» в сегодняшнем матче с Мальтой.

Игра с Мальтой проходит в Москве в настоящее время, хозяева ведут со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Федор Смолов, отличившийся на 10-й минуте.

Встреча со Словакией состоится в Казани 8 октября. Затем 11 октября россияне встретятся со Словенией на выезде.

На данный момент сборная России делит с Хорватией лидерство в турнирной таблице группы Н. Обе команды набрали по 10 очков после пяти туров.