Сборная Ирана разгромила команду Ирака в матче 2-го тура группы А азиатской квалификации ЧМ-2022. Игра проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 3:0.

Иранцы открыли счет уже на второй минуте, автором гола стал форвард Алиреза Джаханбакш, которому ассистировал Мехди Тареми. На 69-й минуте Тареми забил сам, получив результативную передачу от нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Итоговой счет встречи установил Али Голизадех с передачи Карима Ансарифарда.

Набрав шесть очков, сборная Ирана возглавила турнирную таблицу группы А. Ирак с одним баллом располагается на последнем месте.