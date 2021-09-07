Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, принял участие в челлендже «90 секунд», где ответил на вопросы Максима Транькова.

Между пельменями и хинкали Квителашвили выбрал хинкали, между кошками и собаками — собак. Фигурист отказался отвечать, что способно вывести его из себя, а фигуристом номером один назвал американца Нейтана Чена.

– Если не фигурное катание, то…

– Футбол.

– Море или горы?

– Море.

– Как тебя ласково называет Этери (Тутберидзе)?

– Никак. Просто Морис.

Напомним, до 2016 года Квителашвили выступал за Россию, затем принял решение перейти под флаг Грузии. Первые соревнования за новую страну он провёл в декабре в Будапеште, где занял первое место на турнире Санта-Клауса.