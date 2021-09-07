Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев реализовал пенальти во втором тайме матча с Мальтой. Команды встречаются в рамках отбора на чемпионат мира-2022, за пять минут до окончания основного времени россияне ведут со счетом 2:0.

Первый гол был забит на десятой минуте встречи, его автором стал нападающий Федор Смолов. Для него этот мяч стал 15-м в составе национальной команды.

Напомним, что перед сегодняшней встречей Россия возглавляла турнирную таблицу группы Н, опережая Хорватию по дополнительным показателям. Обе команды имели по 10 очков. Сейчас Хорваты встречаются со Словенией и ведут со счетом 2:0.