Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в отборе на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого забитого мяча стал нападающий Фёдор Смолов, воспользовавшийся ошибкой мальтийского защитника на 10-й минуте. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал Зелимхан Бакаев.

Любопытный инцидент произошел в концовке встречи: после удара Максима Осипенко мяч пересек линию ворот, но гол не был защитан.

Набрав 13 очков в шести турах, сборная России сохранила лидерство в турнирной таблице группы Н. Команда Валерия Карпина опережает Хорватию по дополнительным показателям. Мальта с 4 баллами осталась на пятом месте.