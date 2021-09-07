Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев стал 100-м футболистом, забившим гол за сборную России.

Сегодня, 7 сентября, российская команда обыграла Мальту в отборе на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 2:0. По голу забили Федор Смолов и Бакаев, реализовавший пенальти во втором тайме.

Примечательно, что 99-й автор гола за сборную определился в прошлой игре: им стал Рифат Жемалетдинов, забивший свой дебютный мяч в ворота Кипра.

Рекорд по количеству мячей за российскую команду делят нападающие Александр Кержаков и Артем Дзюба, оба отличились по 30 раз.