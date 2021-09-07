Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников заключительного этапа юниорской серии Гран-при, который будет проходить в Австрии с 6 по 9 октября.

В женском одиночном катании Россию представят Софья Самоделкина и Анастасия Зинина, в мужском — Владислав Дикиджи и Кирилл Сарновский.

В парном катании заявлены Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, в танцах на льду — Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ISU.

Напомним, в активе Сарновского уже есть победа на юниорском Гран-при в Кошице. Тютюнина и Шустицкий там же заняли третье место.