Сборная Хорватии по футболу вышла на первое место в турнирной таблице группы Н в отборе на чемпионат мира-2022. Сегодня подопечные Златко Далича разгромили Словению со счетом 3:0.

В составе победителей по голу забили Марко Ливайя (33-я минута), Марио Пашалич (66-я) и Никола Влашич (90+4).

Примечательно, что именно гол экс-хавбека ЦСКА лишил сборную России лидерства в группе. Если бы хорваты доиграли свой матч со счетом 2:0, подопечные Валерия Карпина остались бы на первом месте, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Российская команда сегодня нанесла поражение сборной Мальты. Игра на «Открытие Арене» в Москве завершилась со счетом 2:0, по голу забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.