Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, сборная России обыграла Мальту. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 7 сентября.

Россия обыграла Мальту

Сборная России в домашнем матче нанесла поражение Мальте в отборе на ЧМ-2022. Игра на «Открытие Арене» завершилась со счетом 2:0, по голу забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв голландца Ботика Ван де Зандшульпа в четырех сетах. В следующем матче он сыграет либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Карлосом Алькарасом.

«Зенит» обыграл «Панатинаикос» в контрольном матче

Баскетбольный клуб «Зенит» на выезде обыграл греческий «Панатинаикос» в контрольном матче. Игра проходила на «Олимпийском стадионе» в Афинах и завершилась со счетом 92:85.

Молодежная сборная России разгромила Мальту

Молодежная сборная России по футболу разгромила команду Мальты в матче отбора на чемпионат Европы-2023. Игра завершилась со счетом 6:0. По два гола забили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, еще по разу отличились Данила Прохин и Кирилл Кравцов.

Джордж Расселл перешел в «Мерседес»

Пилот «Уильмса» Джордж Расселл подписал контракт с «Мерседесом», за который будет выступать с сезона-2022. Он сменит Валттери Боттаса, перешедшего в «Альфа Ромео».

Российские волейболисты вышли в плей-офф чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы, обыграв Испанию в четырех сетах. Подопечные Туомаса Саммельвуо поднялись на третье место и гарантировали себе выход в 1/8, а испанцы, напротив, лишились шансов на попадание в плей-офф.