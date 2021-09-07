С сегодняшнего дня, 8 сентября, летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге официально закрыто.

В последний день, когда можно было совершать трансферы, грозненский «Ахмат» приобрел нападающего Сенина Себая из «Химок», сумма сделки составила 230 тысяч евро.

Московский «Спартак» вновь отдал полузащитника Резиуана Мирзова в аренду в «Химки», соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

ЦСКА объявил о переходе ряда игроков в «Текстильщик»: Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н’Диайе проведут сезон в ивановском клубе на правах аренды.

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января, но подписывать игроков, находящихся в статусе свободного агента, клубы могут на протяжении всего года.