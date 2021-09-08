Стал известен соперник Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США. В игре 1/4 финала канадец Феликс Оже-Альяссим, «посеянный» под номером 12, обыграл Карлоса Алькараса Гарфию из Испании.

Первый сет Оже-Альяссим выиграл со счётом 6:3. Во втором Алькарас Гарфия снялся при счёте 1:3. В результате матч шёл всего 1 час 9 минут.

За это время Оже-Альяссим 9 раз подавал навылет и совершил четыре двойных ошибки. На счету его соперника по одному эйсу и одной двойной. В первом и недоигранном втором сете победитель брал у испанского теннисиста по одной подаче.

Матч Оже-Альяссим — Медведев намечен на 10 сентября и должен начаться в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале встретятся победители четвертьфинальных поединков Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия) и Александр Зверев (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

Напомним, что первая ракетка мира Джокович в этом году выиграл три первых турнира «Большого шлема».