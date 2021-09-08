Валерий Карпин стал всего вторым тренером в истории сборной России по футболу, которому удалось начать работу с трёх сухих матчей подряд. В сентябре национальная команда провела первые три игры под его руководством. Сперва Россия сыграла дома вничью с Хорватией (0:0), затем победила на выезде Кипр и дома Мальту (оба раза — 2:0).
До Карпина только один тренер начинал работу в сборной России с трёх «сухарей». Им стал первый наставник в истории команды Павел Садырин. При нём Россия смогла не пропустить в четырёх играх подряд. В 1992 году сборная поочерёдно обыграла Мексику (2:0), Исландию (1:0) и Люксембург (2:0), начала 1993 год с победы над США (1:0) и только в пятой игре пропустила от Сальвадора (2:1). Таким образом, сухая серия команды при Садырине с начала его работы составила 420 минут. Примечательно, что в первых четырёх играх ворота команды защищал предшественник Карпина на посту главного тренера сборной Станислав Черчесов, а сам Карпин забил Мексике первый мяч в истории сборной России.
Под руководством всех последующих тренеров сборная пропускала в первом, втором или третьем матче. Худший результат установил Анатолий Бышовец, при котором первый мяч был забит уже на третьей минуте товарищеской игры со Швецией (0:1). Полностью список тренеров по длине сухой серии выглядит следующим образом:
Павел Садырин — 420 минут
Валерий Карпин — 270 минут*
Леонид Слуцкий — 265 минут
Гус Хиддинк — 263 минуты
Дик Адвокат — 207 минут
Станислав Черчесов — 202 минуты
Юрий Сёмин — 120 минут
Олег Романцев — 97 минут
Валерий Газзаев — 90 минут
Фабио Капелло — 77 минут
Борис Игнатьев — 47 минут
Георгий Ярцев — 35 минут
Александр Бородюк — 15 минут
Анатолий Бышовец — 3 минуты
* — серия продолжается
Следующий матч Россия проведёт 8 октября дома против Словакии. Карпину для установления рекорда страны по сухой серии со старта работы необходимо сыграть со словаками на ноль, а затем 11 октября не пропускать от Словении больше часа.
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