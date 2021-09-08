Пресс-служба сборной России прокомментировала ситуацию в концовке матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0). На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитры не засчитали гол в ворота мальтийцев. Дебютант сборной России Максим Осипенко замкнул навес с углового, после чего защитник соперника Николай Мускат вынес мяч из ворот.

«К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд, — говорится в сообщении сборной в Телеграм-канале. — Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого».

Россия упустила лидерство в группе, поскольку в параллельной встрече Хорватия разгромила Словению (3:0) и вышла в лидеры по разнице мячей.