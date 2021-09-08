Сборная России по футболу победила Мальту в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:0. Этот скромный выигрыш стоил подопечным Валерия Карпина первого места в группе. Хорватия в параллельной игре разгромила Словению (3:0) и обошла россиян по разнице мячей. На счету обеих команд по 13 очков, мячи Хорвати — 8:1, мячи России — 10:4.

Впереди всем сборным осталось провести по четыре игры, и у России по большому счёту не осталось права на ошибку. Календарь команд выглядит следующим образом:

Хорватия

8 октября. Кипр (в гостях)

11 октября. Словакия (дома)

11 ноября. Мальта (в гостях)

14 ноября. Россия (дома)

Россия

8 октября. Словакия (дома)

11 октября. Словения (в гостях)

11 ноября. Кипр (дома)

14 ноября. Хорватия (в гостях)

Хорватия в играх с Кипром и Мальтой, скорее всего, возьмёт шесть очков. «Клеточные» также выглядят явными фаворитами и в домашней игре со Словакией. Россия же способна потерять очки в обеих октябрьских встречах. Даже если обе команды наберут по девять очков, вероятность лучшей разницы мячей у Хорватии существенно выше — Россия обе игры с аутсайдером Мальтой уже провела.

Таким образом, россиянам необходимо будет на финише отборочного турнира побеждать в Загребе. И тут команде может аукнуться домашняя ничья в дебютной игре под руководством Карпина.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и идущую третьей Словакию, которая отстаёт на 4 очка, но ещё может лишить Россию даже «стыков». Однако за россиян говорит более лёгкий календарь. Словакам предстоят матчи:

8 октября. Россия (в гостях)

11 октября. Хорватия (в гостях)

11 ноября. Словения (дома)

14 ноября. Мальта (в гостях)

К тому же сейчас у Словакии достаточно скромная разница мячей (7:5).

Напомним, что на чемпионат мира в Катар прямые путёвки получат только победители отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, ждут не привычные двухматчевые «стыки», а мини-турнир. В нём примут участие десять вторых мест и ещё две лучшие команды из Лиги наций среди непопавших на ЧМ. 12 команд поделят на три подгруппы, в каждой из которых проведут по одноматчевому полуфиналу и финалу. Три победителя попадут на чемпионат мира.

Чтобы вы понимали: сейчас вторые места в группах занимают Сербия, Швеция, Швейцария, Украина, Чехия, Шотландия, Норвегия, Польша и Армения. Из Лиги наций на данный момент проходят Уэльс и Австрия. К тому же Россия, скорее всего, будет «несеяной» при жеребьёвке. Так что второе место в отборе даёт очень сомнительные шансы на успех. Таким образом, подопечным Валерия Карпина во что бы то ни стало нужно становиться в группе первыми. А для этого необходимо выигрывать все четыре оставшихся матча.