Сборная России по футболу провела третий матч под руководством Валерия Карпина. И третий раз подряд команда добилась нужного результата при невыразительной игре. Дома на «Открытие Арене» со скромным счётом 2:0 была переиграна 177-я команда мира Мальта. Мальта, которая в рейтинге ФИФА располагается между Сент-Люсией и Монтсерратом. Мальта, суммарную стоимость состава которой Transfermarkt оценивает в 6,08 миллиона евро. Для сравнения: столько же стоит один только Фёдор Смолов.

С Мальтой сборная России, как и с Кипром, действовала по схеме с двумя атакующими хавбеками и двумя вингерами (4-1-4-1 или 4-1-2-3). Игра с заведомо более слабым соперником позволяла Карпину пойти на эксперименты. Эксперты ожидали, что он может перетасовать атакующую линию, однако тренер решил иначе и произвёл основные изменения в обороне.

Место в воротах вновь занял Гильерме, который, если не схватит дисквалификацию и не получит травму, сохранит позицию до конца отборочного цикла. В защите же дебютировал знакомый Карпину по «Ростову» Максим Осипенко. Его выход можно было предсказать, однако мы предполагали, что он может составить дуэт с более опытным Джикией. Карпин решил иначе и выпустил новичка с Игорем Дивеевым. Справа вышел Вячеслав Караваев – видимо, получившим повреждение Фернандесом решили не рисковать. Самым неожиданным решением стал выбор Карпина на левый фланг обороны. Проблемную позицию в трёх играх занимали три разных футболиста. С Хорватией играл Караваев, с Кипром Илья Самошников. С Мальтой Карпин вспомнил эксперименты Черчесова и выпустил на левый фланг защиты Далера Кузяева, закрывавшего эту дыру ещё на Евро-2020.

Полузащита выглядела более предсказуемо. Баринов занял уже привычное место опорника, по флангам, как и в игре с Хорватией, расположились Алексей Ионов и Арсен Захарян, а в центре бодро сыгравшему с Кипром Александру Ерохину компанию составил Алексей Миранчук. После новости о травме Головина мы предполагали, что игрок «Аталанты» займёт его место. Так и оказалось, и в результате Миранчук в трёх играх сыграл на трёх разных позициях. С Хорватией хавбек вышел на роль «ложной девятки», с Кипром играл справа, с Мальтой – в центре.

Наконец, место на острие атаки ожидаемо занял Фёдор Смолов, который четвёртый раз в карьере надел капитанскую повязку сборной.

Именно Смолову довелось забить быстрый гол, который и предопределил ход встречи. Форвард отличился уже на десятой минуте, и тогда казалось, что это только начало. Но сборная внезапно сбавила обороты и начала играть как-то совсем невыразительно. Да, преимущество у россиян сохранялось за счёт разницы в мастерстве. Но этого явно было недостаточно.

А в первом тайме Кузяев словно намекнул Карпину, что затыкать им дырку в защите лучше не надо. Зенитовец напортачил, слабо отдав назад Гильерме, и Люк Монтебелло едва не наказал команду, перебросив мяч через уже пустые ворота.

Окончательно успокоить встречу удалось только в самой концовке и то за счёт пенальти. Зелимхан Бакаев в третий раз в трёх играх вышел на замену и в третий раз смотрелся невыразительно. Однако именно он реализовал 11-метровый удар, став сотым автором гола в истории сборной России (кстати, первым в 1992 году стал Валерий Карпин).

Помимо Бакаева, в перерыве на поле появился Роман Зобнин. Хавбек «Спартака» заменил потерявшегося на поле Ерохина. С зенитовцем приключилась его давняя проблема: нестабильность. В одной игре он может рвать и метать, а во второй не запомниться вообще ничем. Возможно, во втором тайме с Мальтой он бы уже исправился, но этого мы уже не узнаем.

К концу часа игры Карпин понял свою ошибку с выходом Кузяева в обороне и передвинул его в полузащиту, выпустив вместо Миранчука Самошникова. В результате Алексей Миранчук провёл в сборной на трёх позициях три серые игры. То ли сказывается отсутствие практики в «Аталанте», то ли у хавбека так и не получается перенести клубные таланты на сборную – эта проблема была ещё при Черчесове.

На 71-й минуте Карпин снова выпустил Антона Заболотного. Снова сборной понадобился «столб». Эксперты, так ругавшие Черчесова за забросы на Артёма Дзюбу, досрочно начали петь Карпину дифирамбы за новые тактические решения. А в результате уже во втором матче тренер выпускал единственного в составе дзюбозаменителя. Возможно, сделал бы это и на Кипре, но тогда россиянам удалось установить комфортный счёт гораздо раньше, и «таран» в конце встречи не понадобился.

Рекордсмена сборной по забитым голам принято в последние годы ругать. Дескать, с большими командами Дзюба теряется, а забивает только «карликам». Но ведь и карликам кто-то должен забивать! В конце концов, за всю историю сборной России покеры делали только два футболиста. Олег Саленко сделал это в том невероятном матче ЧМ-1994 с Камеруном, а ещё дважды это делал Дзюба. В играх с Лихтенштейном и Сан-Марино. И во вчерашнем матче с «карликовой» Мальтой выход зенитовца точно бы не помешал. И, возможно, тогда бы не пришлось жаловаться на незасчитанный гол Осипенко и мучительно считать забитые и пропущенные мячи хорватов.

Короче говоря, тень Дзюбы всё сильнее нависает над сборной, и если форвард «Зенита» к октябрю преодолеет игровой кризис, то Карпину будет необходимо брать его на решающие игры. Пусть и не в качестве основного, но как джокер Дзюба точно не помешает.

Уже после ухода Смолова на поле появился Рифат Жемалетдинов, и это также вызывает вопросы карпинским решениям. Почему за три игры специалист доверил наигранной связке из «Локомотива» всего час в игре с Кипром? И даже за это время Жемалетдинов успел забить с передачи Смолова.

Эксперты, болельщики и даже сама сборная успели возмутиться незасчитанному голу Осипенко в концовке встречи. Отобранный у России гол-фантом лишил её первого места в группе, на которое за счёт разницы мячей выбралась Хорватия, разгромившая Словению 3:0. Но в этой связи хочется задать вопрос: вам самим-то не стыдно? Вымучить жалкие 2:0 с Мальтой и после этого возмущаться судейством? В то время, как хорваты в этот момент забивали три мяча в ворота одного из лучших вратарей мира Яна Облака.

Заговорили даже о том, что этот незасчитанный гол может стоить России места на чемпионате мира. Полноте, посмотрите на календарь оставшихся игр. У Хорватии явно больше шансов набить голевую статистику, чем у россиян. Так что в любом случае всё решится 14 ноября в Загребе. Если Россия, конечно, не потеряет шансы ещё до этого. Ведь Словакию, Словению и Кипр ещё надо будет победить.

Можно, конечно, предъявлять претензии Карпину, возмущаться отставкой Черчесова, расстраиваться, что назначили не Бердыева… Но только проблема сборной не только в её тренере. Если даже пригласить Гвардиолу, Симеоне и Конте, то более качественных футболистов в одночасье не появится. Ерохин не прибавит резко в стабильности, 18-летний Захарян не станет сразу же лидером команды, а конкуренции в центре обороны не прибавится. В конце концов, не из-за Карпина же провалил все три матча потенциальный лидер команды Миранчук. Если с Хорватией можно было сетовать, что хавбек играл на непривычной позиции, то с Кипром и Мальтой Карпин уже выпускал его в более знакомом амплуа.

А может, и не нужен нам этот чемпионат мира с такой-то игрой?