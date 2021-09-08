Японская фигуристка Рика Кихира объявила, что в олимпийский сезон-2021/22 будет тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера. Об этом спортсменка заявила в интервью агентству Kyodo.

Брайан Орсер с 2018 по 2020 год тренировал двукратную чемпионку мира и Европы, двукратного серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгению Медведеву. В 2020 году спортсменка вернулась к Этери Тутберидзе. Одной из причиной стали проблемы коммуникации с Орсером из-за коронавирусных ограничений.

В мировом рейтинге Международного союза конькобежцев Кихира занимает третье место, уступая только россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Кихира — двукратная победительница чемпионатов четырёх континентов, серебряный и бронзовый призёр командных ЧМ а также двукратная чемпионка Японии и победительница финала «Гран-при»-2018/19. В сезоне-2020/21 Кихира заняла седьмое место.