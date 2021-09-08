Президент РФС Александр Дюков рассказал, при каких обстоятельствах футболисты сборной России получат премиальные за отборочный турнир чемпионата мира-2022. По его словам, игроки получат премиальные только за попадание в финальную стадию турнира.

«У сборной премиальные за выход из группы на чемпионат мира в Катаре, Уверен, что нам удастся получить путевку на чемпионат», — цитирует «РИА Новости» Дюкова.

На вопрос, нет ли у игроков премиальных за конкретные матчи, Дюков ответил отрицательно.

Накануне, 7 сентября, Россия обыграла Мальту в домашнем матче со счётом 2:0. В таблице отборочной группы подопечные Валерия Карпина идут вторыми с 13 очками, отставая от Хорватии по разности мячей.