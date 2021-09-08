Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после победы над командой Мальты заявил журналистам о намерении уехать в лес вместе с командой.

«Пока не понимаю чувств, в машине, может, пойму своё состояние. Пока ещё на иголках. А поехать в лес точно собираюсь», — заявил Карпин.

Где именно хочет отдохнуть на природе после матчей 6 тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 с игроками сборной России Валерий Карпин не уточнил. Лишь отметил, что «в России лесов много, найдём».

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина провела в рамках квалификации чемпионата мира-2022 три матча. С командой Хорватией россияне сыграли нулевую ничью, а сборные Кипра и Мальты были обыграны. В обеих встречах игра завершилась в пользу российской команды со счётом 2:0