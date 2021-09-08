Расписание Lombardia Trophy. Инфографика Неваспорт

Стало известно расписание Lombardia Trophy, где выступят Алиса Лю и Екатерина Куракова. Российских фигуристов в Италии не будет.

В первый день, 10 сентября, спортсмены покажут короткие программы в женском и мужском одиночном катании. Старт в 12:00 и 16:30 соответственно.

11 сентября в 12:15 фигуристы покажут ритм-танцы. Чуть позднее в 15:15 выступят женщины в одиночном катании с произвольной программой. Также в этот день в 20:50 любители этого вида спорта увидят пары с короткой программой.

В последний день, 12 сентября выступят мужчины с произвольной программой в 13:00, а в 17:00 зрители увидят произвольные танцы фигуристов. Парное выступление с произвольной программой начнётся в 20:35. Время всех стартов указано московское.

Кроме упомянутых Лю и Кураковой на турнире также выступят Владимир Литвинцев из Азербайджана, Ева Лотта Киибус из Эстонии, Даниэль Грассль из Италии, Морис Квителашвили из Грузии, Константин Милюков из Беларусии.

В танцах на льду выступят Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады и Сара Уртадо с чемпионом страны Кириллом Халявиным из Испании.