В России согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф на среду, 8 сентября, выявлено 18 024 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. В том числе выявлена новая коронавирусная инфекция у 1 367 человек без клинических проявлений болезни.

В частности в Ленинградской области за прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 184 петербуржцев. 1430 случаев заражения вирусом за сутки произошло в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 262 человека. Из них вылечились 963 человека в Санкт-Петербурге и 80 человек в Ленинградской области.

В общей сложности за время пандемии было проведено 181,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. 189 582 жителя страны скончалось от вируса, еще 6 320 512 человек успешно преодолели болезнь.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают абсолютно бесплатно всем желающим. В стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».