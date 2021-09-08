Вчера в столице Испании прошла Генеральная Ассамблея ELPA (Ассоциация игроков Евролиги). На ней были рассмотрены вопросы, которые касались деятельности ассоциации на следующий сезон. Не обошли стороной формирование нового руководства. Капитан БК «Зенит» Матуеш Понитка был выбран одним из вице-президентов организации.

Напомним, что за питерцев нападающий играет с июля 2019 года, а свою взрослую карьеру начал в 2007 году. Ранее Понитка представлял «Локомотив-Кубань».

За взрослую карьеру Матеуш три раза забирал золото чемпионата Польши и становился чемпионом Бельгии в составе «Остенде». Форвард побеждал в кубке ФИБА с «Тенерифе».

Выступая за питерскую команду в прошлом году, Матеуш набрал 9,1 очка в Евролиге и 8,2 очка в Единой лиге ВТБ. Перед началом текущего сезона Понитку выбрали капитаном команды.

Матеуш остается в «Зените» минимум на 3 года. В июне 2021 он подписал новый контракт.