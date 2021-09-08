Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что было тяжело играть в трех последних матчах отбора ЧМ-2022 из-за графика игр и перелетов, но он рад семи очкам. Также Смолов считает, что футболистам национальной команды нужно стремиться к максимально возможному результату.

«Победа очень непростая. Тяжелый график, даже с учетом ротации, с учетом того, что выходили свежие ребята, которые пропускали игры, все равно физически тяжело играть на третий день. Плюс перелеты. Рад, что мы набрали семь очков за этот сбор. Уверен, дальше будет только лучше. Конечно, всегда хочется большего, нужно быть максималистами, — рассказал Федор Смолов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина во вторник обыграла команду Мальты со счетом 2:0. На выезде российская команда победил Кипр. Счёт 2:0. Также россияне на домашнем стадионе «Лужники» встречались с Хорватией и сыграли в нулевую ничью.

Национальная команда с 13 очками после шести туров занимает вторую строчку, уступая хорватам по дополнительным показателям.