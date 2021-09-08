Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал викторию сборной России над Мальтой в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Ребята выполнили задачу, молодцы. Уверенного впечатления игра не оставляет, но тренерский штаб работает, ищет оптимальное сочетание игроков, игровую схему. Игроки тоже немного нервничают, но в целом есть результат, это главное сегодня», — отметил Илья Геркус.

Сборная России под руководством Валерия Карпина во вторник обыграла команду Мальты со счетом 2:0. На выезде российская команда победил Кипр. Счёт 2:0. Также россияне на домашнем стадионе «Лужники» встречались с Хорватией и сыграли в нулевую ничью.

Национальная команда с 13 очками после шести туров в своей группе занимает вторую строчку, уступая хорватам по дополнительным показателям.