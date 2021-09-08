Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти в аренду. По информации СМИ, клуб ведет переговоры с чемпионатом Турции. «Фиорентина» готова взять на себя половину зарплаты россиянина.

Сегодня, 8 сентября, в Турции закрывается трансферное окно и в оставшиеся часы «Фиорентина» будет пытаться договориться о переходе Александра Кокорина в один из местных клубов.

По информации «РБ Спорт», руководство «Фиорентины» проводила беседу с россиянином и сообщала Александру, чтобы тот искал для себя новый клуб. В свою очередь флорентинцы дали гарантии футболисту, что возьмут на себя половину сумму от его зарплаты. Параллельно поиском нового клуба для российского нападающего занималась «Фиорентина». За несколько дней до закрытия трансферного окна в Европе Александр Кокорин выразил желание остаться в команде, но клуб это не устроило.

Именно поэтому сейчас в срочном порядке руководство «фиалок» проводит переговоры с турецкими клубами. Переезд Кокорина в Турцию всё еще вероятен.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в конце января этого года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.