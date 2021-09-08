ФИФА вынесла решение по поводу ситуации с бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо, сообщает «РИА Новости». Футболистам запретили выходить на поле в двух ближайших играх петербуржцев — в домашнем матче чемпионата России против «Ахмата» (11 сентября) и стартовой игре группового раунда Лиги чемпионов на выезде с «Челси» (14 сентября).

В случае выхода игроков на поле в какой-либо из двух игр «Зениту» будет засчитано техническое поражение.

Напомним, что футболисты были вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Однако «Зенит» заставил их вернуться в расположение клуба из-за ситуации с коронавирусными ограничениями. 14 сентября питерцам придётся играть в Лондоне с «Челси», а в Великобритании действует ряд правил для въезжающих в страну иностранцев. Поскольку Бразилия находится в «красной» зоне, приезжающие из неё должны пройти обязательный карантин. Таким образом, Малком и Клаудиньо рисковали пропустить игру с «Челси».

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны», Клаудиньо пополнил состав команды этим летом, перейдя из «Брагантино».