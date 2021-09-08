Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположении национальной команды в матче против киприотов.

После полученного повреждения мышцы бедра Александр Головин покинул стан национальной команды и вернулся в расположение своего клуба «Монако».

Головин получил травму 4 сентября в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0). Из-за травмы футболист не смог принять участие в игре против команды Мальты, которая состоялась 7 сентября.

В новом сезоне Александр Головин в составе «Монако» принял участие в 7 матчах во всех турнирах. На счету российского нападающего 1 гол и 1 результативная передача.