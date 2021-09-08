Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев предложил провести Олимпиаду сразу в нескольких городах России. По его мнению, это даст толчок региональным городам.

«Я думаю, что Олимпиаду надо растаскивать на несколько городов. Пример был дан: высочайшего, международного уровня соревнования по футболу. Они прошли замечательно. Они дали толчок не одному конкретному городу или региону, а всем в совокупности. Я считаю, так и надо делать», — цитирует Валуева ТАСС.

За всю историю Олимпиад в России прошли две на территории страны. В 1980 году столица России принимала летние Олимпийские игры, а семь лет назад зимние Игры состоялись в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры в 2036 году.