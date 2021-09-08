Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова выступит на церемонии открытия четвёртого этапа юниорской серии Гран-при, который состоится в Красноярске. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках.

На церемонии открытия соревнования Анна Щербакова покажет специальный номер вместе с красноярскими юными спортсменами.

Четвёртый этап юниорской серии Гран-при пройдёт с 16 по 18 сентября. Он пройдет в Красноярске на «Кристалл арене». За медали будут сражаться около 100 спортсменов из 30 стран мира.

17-летняя спортсменка является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы и серебряным призёром финала Гран-при.