В Тампере (Финляндия) на арене «Тампере Айс» стартовал матч между мужскими сборными России и Северной Македонии в рамках чемпионата Европы по волейболу. Команды вышли на площадку в 17:00 по московскому времени.

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Днем ранее россияне обыграли сборную Испании и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли три матча из четырех, уступив только Турции на старте чемпионата.

Сборная Северной Македонии уже лишилась шансов на выход в плей-офф, не выиграв ни одной встречи. Команда поочередно уступила Финляндии, Нидерландам, Турции и Испании.

В 1/8 финала, напомним, выходят по четыре команды из каждой группы.