Бывшая жена Павла Мамаева обратилась с заявлением в полицию, приложив скрины переписки с незнакомым ей человеком.

Напомним, Алана и Павел Мамаевы развелись, но публикации в СМИ на тему их семьи не прекращаются. На этот раз Алане угрожает Тони Монтана из инстаграма — именно такой ник в социальной сети, с которого Мамаевой были отправлены сообщения с угрозами.

В переписке незнакомец предлагает ей отстать от супруга и его денег. Алана Мамаева, опасаясь за свою жизнь, обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз. Об этом сообщил ее юрист.