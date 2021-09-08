Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«Очевидно, что Миранчук снова выпадает. Думаю, это проблема психологического характера, которую не может решить Гасперини. Не решил ее и Черчесов. Карпин тоже вряд ли это сделает — у него просто нет времени. Но по крайней мере, он посмотрел его против разных соперников, в разных условиях», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 7 сентября, сборная России на своем поле обыграла Мальту в отборе на чемпионат мира-2022. Игра завершилась со счетом 2:0, по голу забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

На данный момент подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Обе команды имеют в своем активе по 13 очков. Следующие матчи россияне проведут в октябре против сборных Словении и Словакии.