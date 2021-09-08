Брейкинг стал 22-м видом спорта, вошедшим в программу III Европейских игр.

Брейкинг — это танцевальные поединки или баттлы со сложными акробатическими элементами под музыку, которую прямо на площадке играет диджей.

III Европейские игры пройдут в польском городе Кракове в 2023 году. Также соревнования примут ряд городов Малопольского воеводства.

Ранее были включены следующие виды спорта: настольный теннис, бадминтон, велоспорт, баскетбол 3х3, настольный теннис, падел, гребной слалом, каратэ, прыжки на лыжах с трамплина, современное пятиборье, дзюдо (командный турнир), тхэквондо, пляжный гандбол, бокс, стрельба из лука, тайский бокс, стрелковый спорт, триатлон, скалолазание, текбол, пляжный футбол и кикбоксинг.

Международный олимпийский комитет предварительно включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже.