Финал Лиги чемпионов-2021/22 будет проходить в Санкт-Петербурге. Как сообщает журналист Василий Конов, формирование билетной программы и ценовой политики на матч может стартовать в октябре.

Также сегодня руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин рассказал о том, как будут распространяться билеты. По его словам, будет действовать привычная схема с четырьмя основными категориями: два клуба, футбольная семья и болельщики из страны-организатора.

При этом Сорокин не смог ответить на вопрос, поступят ли в продажу дешевые билеты для российских болельщиков, как это было во время Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Он объяснил, что цены на билеты будет устанавливать УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на «Газпром-Арене».