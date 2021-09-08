Российский фигурист Глеб Смолкин опубликовал новую фотографию со своей девушкой и партнершей по танцевальному дуэту Дианой Дэвис.

На своей странице в «Инстаграме» спортсмен показал кадр с фотосессии, которую пара провела минувшим летом. Ранее Диана и Глеб уже делились подобными снимками.

Напомним, Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. Она начинала свой спортивный путь в одиночном катании, затем перешла в танцы на льду. Встав в пару, Дэвис и Смолкин переехали в США и начали тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда.

В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин победили в финале Кубка России. В этом году фигуристы будут выступать на взрослом уровне.