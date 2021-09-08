В Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» состоится матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Греции и Швеции. Игра будет проходить сегодня, 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным рефери будет Кирилл Левников.

После трех матчей сборная Греции занимает четвертое место в турнирной таблице группы D, имея в своем активе 3 очка. Команда Швеции с 9 баллами идет второй.