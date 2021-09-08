Аналитики букмекерских контор поделились мнением о том, кто выиграет Открытый чемпионат США по теннису.

В полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим. В четвертьфинале состоятся еще два матча: Новак Джокович — Маттео Берреттини и Александр Зверев — Ллойд Харрис.

По мнению экспертов, самые большие шансы завоевать трофей имеет Джокович: его успех оценивается коэффициентом 1.80. Если победит Медведев, сыграет ставка на 3.00.

На Зверева можно поставить за 5.00. Менее вероятной считается победа Оже-Альяссима: если трофей достанется канадцу, сыграет ставка с коэффициентом 25.00. В успех Берреттини букмекеры не верят и принимают ставку на него за 38.00.

Напомним, действующим чемпионом US Open является австриец Доминик Тим. В этом году он не приехал защищать титул из-за проблем со здоровьем.