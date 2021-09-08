В «Зените» отреагировали на решение ФИФА запретить бразильцам Малкому и Клаудиньо принимать участие в ближайших матчах.

Пресс-секретарь клуба Антон Макаренко подтвердил, что ФИФА действительно прислала соответствующее письмо. На данный момент футбольные власти пытаются урегулировать проблему, а «Зенит» находится в постоянном контакте с ФИФА, УЕФА и РФС.

«ФК «Зенит» со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями», — приводит слова Макаренко «Чемпионат».

Макаренко обратил внимание на то, что сборная Бразилии нарушила сроки по вызову Малкома, но «Зенит» пошел навстречу команде и отпустил игрока.

Он также добавил, что на данный момент клуб не получил никаких четких разъяснений, что можно расценивать как угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд были поставлены перед необходимостью отозвать своих игроков из сборной Бразилии или вообще не отпускать их.

«Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях», — сказал Макаренко.