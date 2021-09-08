Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, какую книгу читает на данный момент.

В сториз своего «Инстаграма» спортсменка показала разворот популярной книги психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Загитова обратила внимание на следующий фрагмент:

— Вы говорите, надо делать только то, что хочешь. А не спровоцирует ли это волну ненависти по отношению ко мне?

— По вашему вопросу видно, как сильно вы зависите от мнения окружающих.

— От него зависит, насколько легко мне будет житься!

— Насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к себе.

Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, а также победительница финала Гран-при. С декабря 2019 года спортсменка не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Она приняла решение сфокусироваться на учебе, участии в ледовых шоу и телевизионных проектах.

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