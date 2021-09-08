Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Северной Македонии на групповом этапе чемпионата Европы. Игра проходила на арене «Тампере Айс» в Финляндии и завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).

Набрав 11 очков, подопечные Туомаса Саммельвуо поднялись на второе место в турнирной таблице группы С. Российские волейболисты еще вчера гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата, обыграв сборную Испании.

В пяти матчах турнира россияне потерпели всего одно поражение — от Турции в первом туре. После этого они обыграли Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию.

Испанцы и македонцы стали аутсайдерами группы и не смогли пробиться в 1/8 финала чемпионата.