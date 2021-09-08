Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала об отношениях с партнером за пределами льда.

«В нашем виде спорта, особенно в парном катании, очень плохо, когда вы ненавидите друг друга. У нас очень травмоопасные элементы, и если мы дадим волю эмоциям, то может произойти что-то не очень хорошее. Поэтому, конечно, нам надо поддерживать хорошие отношения. Да и мы с Димой — хорошие люди», — сказала Бойкова в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в 2020-м году Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы. Так как в прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, фигуристы остались его действующими победителями. На чемпионате мира-2021 в Стокгольме они завоевали бронзовые медали.

Пара тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.