Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на матч против «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, вторым вратарем будет Ларс Юханссон.

Первое звено: Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов, Матвей Мичков — Линден Вей — Антон Бурдасов;

Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов, Матвей Мичков — Линден Вей — Антон Бурдасов; Второе звено: Василий Токранов — Степан Фальковский, Андрей Кузьменко — Йонас Кемппайнен — Марат Хуснутдинов;

Василий Токранов — Степан Фальковский, Андрей Кузьменко — Йонас Кемппайнен — Марат Хуснутдинов; Третье звено: Кирилл Кирсанов — Даниил Пыленков, Кирилл Марченко — Михаил Воробьев — Данила Моисеев;

Кирилл Кирсанов — Даниил Пыленков, Кирилл Марченко — Михаил Воробьев — Данила Моисеев; Четвертое звено: Данила Галенюк, Фредрик Хендемарк — Евгений Тимкин — Владислав Каменев, Никита Чибриков.

СКА сыграет с «Автомобилистом» сегодня, 8 сентября, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.