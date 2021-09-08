Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об отстранении полузащитников Малкома и Клаудиньо от ближайших матчей.

«Многие говорят, что запрет на участие в матчах Малкома и Клаудиньо — это имиджевый удар по «Зениту» и исключительная вина клуба, но я абсолютно с этим не согласен. Для меня это выглядит прежде всего предвзято. Это абсолютно неспортивно со стороны футбольных менеджеров», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов. ФИФА наложила санкции на игроков за то, что «Зенит» отозвал их из расположения сборной Бразилии накануне матча с Перу в отборе на ЧМ-2022.

В «Зените» подтвердили, что ФИФА направила соответствующее письмо. Сейчас клуб находится в тесном контакте с ФИФА, УЕФА и РФС и пытается решить проблему.